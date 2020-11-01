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09:21 01.11.2020

В Грузии подсчитано более 80% голосов на парламентских выборах, продолжает лидировать правящая партия "Грузинская мечта" – ЦИК

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В Грузии подсчитано более 80% голосов на парламентских выборах, продолжает лидировать правящая партия "Грузинская мечта" – ЦИК

Правящая партия "Грузинская мечта" продолжает лидировать на парламентских выборах в Грузии после подсчета 80,22% голосов избирателей (с 3086 избирательных участков из 3847). Выборы прошли 31 октября.

В частности, по данным ЦИК Грузии, "Грузинская мечта" на данном этапе по пропорциональной системе набирает 48,34% голосов.

Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция", согласно последним данным, набрал 26,43%, партия "Европейская Грузия" - 3,78%.

Всего участие в выборах приняли 48 политических партий и два предвыборных блока, в которые входят семь политических партий.

В ночь на воскресенье оппозиция в Грузии отказалась соглашаться с данными ЦИК и призвала своих сторонников 1 ноября собраться на митинг в Тбилиси.

Теги: #подсчет #грузия #голоса #выборы
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