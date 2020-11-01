Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником - Днем работника социальной сферы, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Искренне поздравляю с профессиональным праздником - Днем работника социальной сферы. Профессия, которой вы посвятили свою жизнь, необходима и важна. Вы всегда были и будете ярким воплощением милосердия, гуманизма, человечности и верности своему призванию. Пандемия коронавируса существенно изменила нашу жизнь. Находясь на передовой борьбы с социальными последствиями COVID-19, работники социальной сферы подвергаются значительной опасности. Несмотря на это, они продолжают работать в усиленном режиме и ежедневно заботятся о том, чтобы в условиях карантина граждане пожилого возраста, лица с инвалидностью, семьи в сложных жизненных обстоятельствах получали социальные услуги", - говорится в поздравлении президента Украины, опубликованном на официальном сайте Офиса президента в воскресенье утром.

Глава государства отметил, что в именно социальные работники помогают одиноким лицам преклонного возраста, лицам с инвалидностью преодолеть жизненные трудности, поверить в себя и свои возможности, найти выход из трудных ситуаций.

"Спасибо вам за кропотливый и такую нужную сегодня работу, преданность избранному делу, профессионализм и готовность всегда оказывать поддержку уязвимым слоям населения. Верю, что общество и государство достойно ценить труд и тот весомый вклад в развитие Украины, который вы ежедневно обеспечиваете", - подытожил Зеленский.