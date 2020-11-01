События

08:53 01.11.2020

В Украине за сутки 7959 заболевших Covid-19, выздоровели 2513, умерли 110 человек – СНБО

1 мин читать
В Украине за сутки 7959 заболевших Covid-19, выздоровели 2513, умерли 110 человек – СНБО

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 7959 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2513 человек, умерли 110 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 31 октября, было зафиксировано рекордное количество 8752 новых заболевших COVID-19, 30 октября зафиксировано 8312 новых случаев заболевания, 29 октября было зарегистрировано 7342 случаев инфицирования COVID-19 за сутки, 28 октября было зафиксировано 7474 заболевших.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 226 693 человека, что на 5366 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области(883), Житомирской области (708), Киеве (689), Донецкой (545), Хмельницкой (424) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 7757 подозрений на COVID-19.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:17 01.11.2020
Зеленский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Зеленский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

07:38 01.11.2020
В Казахстане продолжается рост случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались

В Казахстане продолжается рост случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались

07:36 01.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки – штаб ООС

05:50 01.11.2020
НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

22:47 31.10.2020
В Англии с 5 ноября вводят облегченную самоизоляцию – Джонсон

В Англии с 5 ноября вводят облегченную самоизоляцию – Джонсон

22:08 31.10.2020
Жители Австрии с 3 ноября вернутся на самоизоляцию из-за COVID-19

Жители Австрии с 3 ноября вернутся на самоизоляцию из-за COVID-19

22:05 31.10.2020
Ликвидация ОАСК мало что изменит, следует рассматривать другие варианты - Малюська

Ликвидация ОАСК мало что изменит, следует рассматривать другие варианты - Малюська

20:47 31.10.2020
Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП

Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП

17:49 31.10.2020
Дело майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии, передано в суд – военная прокуратура

Дело майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии, передано в суд – военная прокуратура

16:12 31.10.2020
На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Повестка дня ближайших заседаний КС говорит о том, что он стал "реакционным политическим органом" - советник главы ОП

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

В Украине загруженность больничных коек для пациентов с COVID-19 превысила 67% - Минздрав

В Киеве за сутки выявлен 781 случай COVID-19, в том числе у 38 медиков – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Грузии подсчитано более 80% голосов на парламентских выборах, продолжает лидировать правящая партия "Грузинская мечта" – ЦИК

Отрыв "Грузинской мечты" от партии "ЕНД" незначительно сокращается - данные подсчета 40% голосов

Грузинская оппозиция призывает граждан собраться в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси

На Буковине 409 новых случаев заболевания коронавирусом – глава ОГА

В "Грузинской мечте" не исключают второго тура выборов в 12 из 30 избирательных округов

Первый самолет из нового берлинского аэропорта отправится в воскресенье в Лондон

Иванишвили поздравил сторонников "Грузинской мечты" с победой на парламентских выборах в Грузии

МИД Украины инициирует сотрудничество с международными партнерами для преодоления последствий решения КС – Кулеба

В аэропорту "Борисполь" изъяли около 700 нелегальных посылок с электроникой из Сингапура – Госпогранслужба

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА