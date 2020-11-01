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05:50 01.11.2020

НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

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НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

В Национальном агентстве по противодействию коррупции отметили, что решить вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, не изменив решение Конституционного суда Украины, невозможно.

Таким образом на своей странице в соцсети Фейсбук НАПК отреагировало  на письмо президента GRECO и Венецианской комиссии к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову относительно конституционного кризиса в Украине.

"Суд вмешался в полномочия парламента, отметив, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений, а также умышленное непредставление декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти. Это значит, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти, приняв новый закон, невозможно. Любой закон, который будет возвращать уголовной ответственности, не автоматически будет считаться неконституционным, в связи с этим решение КСУ", - говорится в сообщении, на официальной странице НАПК в ночь на воскресенье.

В НАПК также подчеркнули, что судьи нарушили основополагающий принципе права - не быть судьей в собственном деле, поскольку судьи действовали в собственных интересах.

Также в НАППК подчеркнули, что КСУ указал на недопустимость осуществления контроля подачи деклараций и конфликта интересов во всех судах наравне с другими публичными служащим. Это противоречит предыдущим выводам Венецианской комиссии по аналогичному вопросу.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

Теги: #ксу #украина #мнение #напк
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