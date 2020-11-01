Отрыв "Грузинской мечты" от партии "ЕНД" незначительно сокращается - данные подсчета 40% голосов

ЦИК Грузии в третий раз обновляет данные итогов голосования на состоявшихся в субботу парламентских выборах, и с каждым разом сокращается отрыв правящей партии "Грузинская мечта" от блока "Единое национальное движение - объединенная оппозиция".

Согласно последним данным ЦИК, после подсчета почти 40% голосов избирателей "Грузинская мечта" получила поддержку 50,93% избирателей, ЕНД - 24,68%.

В ночь на воскресенье лидеры оппозиции призвали грузинский народ собраться в воскресенье в 16:00 на проспекте Руставели и выразить протест "сфальсифицированным выборам".