Первый самолет из нового берлинского аэропорта отправится в воскресенье в Лондон

Первый самолет из нового аэропорта Берлин-Бранденбург отправится в воскресенье утром в Лондон, свидетельствует расписание.

Рейс будет выполняться авиакомпанией Easyjet, самолет приземлится в лондонском аэропорту Гатвик. Будет использована старая взлетно-посадочная полоса аэропорта Шенефельд, на базе которого строился новый, с понедельника рейсы будут выполняться уже с новой ВПП и из нового терминала.

Из-за пандемии коронавируса и ограничений на путешествия в ближайшие дни услугами аэропорта будут пользоваться лишь несколько тысяч пассажиров в день, по информации газеты Morgenpost, по этой же причине аэропорт несет большие убытки. Скептически настроенные эксперты опасаются, что предприятие в течение многих лет будет существовать в том числе на федеральные дотации, при том, что на саму стройку уже ушло шесть миллиардов евро.

Аэропорт стал самым знаменитым немецким долгостроем за последние годы. До начала пандемии предполагалось, что он предложит рейсы в более 150 точек земного шара. Открытие переносилось уже много раз: вначале оно планировалось на 2011 год, потом на 2012 и так далее. В общей сложности комплекс строился более 14 лет.

Предполагается, что новый аэровокзал заменит два других - "Шёнефельд" и "Тегель", это относительно небольшие аэропорты старого образца и с устаревшей инфраструктурой. "Тегель" планируют закрыть для пассажирской авиации 8 ноября, а "Шенефельд" будут использовать в качестве одного из терминалов нового аэропорта.

Изначально переносить дату открытия пришлось из-за проблем с противопожарной безопасностью, недостатков системы воздуховодов и противопожарной защиты.