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22:47 31.10.2020

В Англии с 5 ноября вводят облегченную самоизоляцию – Джонсон

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В Англии с 5 ноября вводят облегченную самоизоляцию – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

"С четверга основной посыл будет тем же (что и во время самоизоляции весной - ИФ) - оставайтесь дома", - заявил премьер. Он пояснил, что в понедельник обсудит это план с правительством, в среду состоится голосование в парламенте, а в четверг - начнется самоизоляция.

По словам Джонсона, "нет альтернативного" решения ситуации с коронавирусом.

Режим самоизоляции продлится до 2 декабря. В этот период жителям Англии будет разрешено покидать дома только по необходимости - для поездок на работу, учебу или для совершения покупок в продовольственных магазинах. Прогулки тоже будут разрешены. Бары и рестораны смогут работать только на вынос.

Магазины, за исключением продуктовых, парикмахерские, салоны красоты, а также места отдыха и развлечений также приостановят свою работу.

При этом, школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Люди, которые не могут работать из дома, в частности, строители или работники на производстве, могут продолжить посещать рабочие места.

В Англии также закроют спортзалы, при этом людям разрешено продолжить тренировки на свежем воздухе без ограничений с людьми из одного дома или с одним человек из другого дома.

Вводится запрет на поездки за рубеж за исключением поездок в рабочих целях.

По данным телеканала Sky News, члены парламента проголосуют по ужесточенным мерам в среду, 4 ноября.

Премьер признал, что вводимые меры больно ударят по малому и среднему бизнесу и пообещал поддерживать его.

Джонсон подчеркнул, что не хочет, чтобы режим самоизоляции стал таким же жестким и тяжелым для населения, как это было весной. Кроме того, он заверил, что уже в начале следующего года ожидаются большие успехи в том, что касается борьбы против COVID-19. В частности, к тому времени премьер рассчитывает, что британцы получат вакцину от коронавируса.

Он предупредил, что из-за коронавирусной инфекции британцам вряд ли удастся отметить Рождество так, как они привыкли это делать.

"Рождество в этом году пройдет не так, как всегда. Возможно, различия будут существенными", - заявил британский премьер.

Его решение коснется только Англии. Остальные части Великобритании самостоятельно решают, как им следует бороться против коронавируса.

В субботу суточный прирост случаев коронавируса составил в Великобритании 21 тыс. 915, за последние 24 часа в стране скончались 326 инфицированных. Таким образом, общее число случаев заражения в стране превысило 1 млн, зарегистрировано более 46,5 тыс. смертей людей с коронавирусом.

Теги: #коронавирус #англия #британия
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