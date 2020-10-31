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22:05 31.10.2020

Ликвидация ОАСК мало что изменит, следует рассматривать другие варианты - Малюська

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Ликвидация ОАСК мало что изменит, следует рассматривать другие варианты - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что ликвидация Окружного административного суда Киева мало что изменит, поэтому стоит рассматривать другие варианты, в частности возможность реорганизации ОАСК.

"Наоборот, она иногда может привести к каким-то негативным последствиям, если она будет непродуманная. Другое дело - если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, что решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой. Вопрос: кто? За которые ресурсы?", - рассказал Малюська в интервью изданию "Радио Свобода в субботу.

По мнению министра юстиции, вернуть доверие общества к решениям Окружного административного суда Киева поможет реорганизация судебной инстанции.

"Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать по итогу консультаций", - подчеркнул глава Минюста.

Как сообщалось, 26 октября электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения. Зеленского призвали безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК.

Инициатор петиции призвал президента ликвидировать ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева - в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы "решить вопрос Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

Теги: #министр #украина #оаск #комментарий
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