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18:05 31.10.2020

МИД Украины инициирует сотрудничество с международными партнерами для преодоления последствий решения КС – Кулеба

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МИД Украины инициирует сотрудничество с международными партнерами для преодоления последствий решения КС – Кулеба

Министерство иностранных дел Украины, выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, привлечет международных партнеров к преодолению конституционного кризиса в стране, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По поручению президента Украины МИД инициирует взаимодействие с международными партнерами для преодоления негативных последствий решения Конституционного суда и восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Как сообщалось, КС обнародовал решение от 27 октября, которым признал неконституционными полномочия Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни, а также ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции". Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что Агентство из-за решения КС вечером 28 октября закрыло реестр электронных деклараций.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам заседания СНБО было в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабинет министров Украины на своем внеочередном заседании во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

29 октября Зеленский внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", согласно которому прекращаются полномочия состава КС, принявшего решение 27 октября. Президент предлагает признать это решение КС "ничтожным (который не создает правовых последствий) как принятое судьями КС в условиях реального конфликта интересов". В законопроекте глава государства также предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС от 27 октября.

В Европейском Союзе в свою очередь выразили обеспокоенность решениями КС Украины относительно деятельности антикоррупционных органов и заявили, что это может стать основанием для временного приостановления безвизового режима, сообщило издание "Европейская правда" со ссылкой на письмо посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

Теги: #кулеба #кс #мид
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