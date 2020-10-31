События

18:05 31.10.2020

В аэропорту "Борисполь" изъяли около 700 нелегальных посылок с электроникой из Сингапура – Госпогранслужба

1 мин читать

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно пропускного пункта "Киев" совместно с работниками таможни раскрыли незаконную поставку в Украину электроники известных торговых марок, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Проверка проводилась в аэропорту "Борисполь" и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве. Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений", - указывается в сообщении.

Злоумышленники планировали уклониться от уплаты налогов на сумму около 1 млн грн.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #госпогранслужба #сингапур #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:53 29.10.2020
Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19 – Госпогранслужба

Беларусь ввела ограничения на въезд на границе с Украиной из-за Covid-19 – Госпогранслужба

18:02 26.10.2020
Пьяный украинец в шлепанцах шел в Россию в обход пунктов пропуска – Госпогранслужба Украины

Пьяный украинец в шлепанцах шел в Россию в обход пунктов пропуска – Госпогранслужба Украины

12:58 21.10.2020
Доля рынка нелегальных сигарет в Украине за 8-мес.-2020 выросла до 6,9% - JTI

Доля рынка нелегальных сигарет в Украине за 8-мес.-2020 выросла до 6,9% - JTI

10:01 17.10.2020
Гражданин Турции задержан за организацию переправки нелегалов через украинскую границу

Гражданин Турции задержан за организацию переправки нелегалов через украинскую границу

10:47 08.10.2020
ГБР раскрыло факт присвоения правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

ГБР раскрыло факт присвоения правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

13:05 06.10.2020
В харьковском аэропорту задержан россиянин, которого 12 лет разыскивал Интерпол за похищение человека – Госпогранслужба

В харьковском аэропорту задержан россиянин, которого 12 лет разыскивал Интерпол за похищение человека – Госпогранслужба

11:52 06.10.2020
На границе с Польшей у гражданина Украины обнаружили незадекларированные GBP127 тыс - Госпогранслужба

На границе с Польшей у гражданина Украины обнаружили незадекларированные GBP127 тыс - Госпогранслужба

15:13 05.10.2020
На границе с Румынией пограничники выстрелами остановили внедорожник, которым пытались наехать на наряд

На границе с Румынией пограничники выстрелами остановили внедорожник, которым пытались наехать на наряд

09:23 05.10.2020
КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

КПВВ "Станица Луганская" возобновил работу

17:17 01.10.2020
Вокруг КПВВ "Станица Луганская" продолжается пожар, ситуация остается опасной - Госпогранслужба

Вокруг КПВВ "Станица Луганская" продолжается пожар, ситуация остается опасной - Госпогранслужба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

В Украине загруженность больничных коек для пациентов с COVID-19 превысила 67% - Минздрав

В Киеве за сутки выявлен 781 случай COVID-19, в том числе у 38 медиков – Кличко

В Украине рекордное количество заболевших (8752), и выздоровевших (3902) от Covid-19 за сутки – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины инициирует сотрудничество с международными партнерами для преодоления последствий решения КС – Кулеба

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Дело майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии, передано в суд – военная прокуратура

В Минске начались задержания на оппозиционном марше женщин и инвалидов

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

Виновника смертельного ДТП на Крещатике отправили под домашний арест - прокуратура

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

В Эстонии зафиксирован антирекорд по COVID-19, в Литве и Латвии умерли несколько человек

В Украине загруженность больничных коек для пациентов с COVID-19 превысила 67% - Минздрав

Умер британский актер Шон Коннери

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА