В аэропорту "Борисполь" изъяли около 700 нелегальных посылок с электроникой из Сингапура – Госпогранслужба

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно пропускного пункта "Киев" совместно с работниками таможни раскрыли незаконную поставку в Украину электроники известных торговых марок, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Проверка проводилась в аэропорту "Борисполь" и на одной из почтовых сортировочных станций в Киеве. Как установили правоохранители, организаторы преступного канала использовали базу фиктивных получателей, чтобы доставлять технику из Сингапура в Украину под видом почтовых отправлений, избегая уплаты в бюджет. В проверенном в аэропорту грузе общим весом 2,5 тонны, правоохранители изъяли около 700 нелегальных отправлений", - указывается в сообщении.

Злоумышленники планировали уклониться от уплаты налогов на сумму около 1 млн грн.

По факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.