Дело майора, подозреваемого в совершении наезда на курсанток военной медакадемии, передано в суд – военная прокуратура

Правоохранители передали в Шевченковский районный суд г. Киев обвинительный акт по делу майора медицинской службы, который подозревается в совершении ДТП на территории военного колледжа.

"В ходе досудебного расследования установлено, что 25 августа 2020 года сотрудник военной медицинской академии, управляя автомобилем TOYOTA PRIUS, двигался по территории одной из воинских частей, которая дислоцируется в Шевченковском районе г. Киев. Указанное лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения (более 2 промилле), совершило наезд на трех курсанток вышеуказанной военной медицинской академии, в результате чего им причинены телесные повреждения различной степени тяжести", - сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Виновник ДТП был задержан непосредственно после наезда. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.