В Минске начались задержания на оппозиционном марше женщин и инвалидов

Несколько человек задержаны на несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"За участие в несанкционированных мероприятиях несколько граждан задержаны. Их доставят в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - сказала Ганусевич агентству "Интерфакс-Запад".

Акция протестующих женщин и людей с инвалидностью проходит в центре Минске в субботу. Общее количество её участников достигает примерно двухсот человек, передает корреспондент агентства.

Две колонны - женский марш и марш людей с инвалидностью - объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и идут в сторону площади Победы с бело-красно-белыми флагами и зонтиками. Некоторые участники акции в карнавальных масках, видимо, по случаю Хэллоуина.

В Беларуси почти три месяца продолжаются массовые акции протеста в белорусских городах против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Особенно массовые манифестации обычно происходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке с 26 октября.

Запад также не признает Лукашенко законно избранным президентом.