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16:26 31.10.2020

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

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Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

"С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета в субботу.

Между тем 29 октября Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины".

Теги: #граница #беларусь
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