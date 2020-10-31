Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

Беларусь с 1 ноября временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства.

"С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", - говорится в сообщении на сайте Госпогранкомитета в субботу.

Между тем 29 октября Госпогранкомитет Беларуси сообщал, что "в связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины".