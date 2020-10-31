Виновника смертельного ДТП на Крещатике отправили под домашний арест - прокуратура

Шевченковский районный суд Киева на заседании 31 октября избрал меру пресечения водителю, подозреваемому в совершении дорожно-транспортного происшествия на ул. Крещатик в Киеве 30 октября, в результате которого погибли два человека.

Суд отправил 66-летнего подозреваемого под круглосуточный домашний арест, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Прокурор в судебном заседании ходатайствовала о заключении подозреваемого под стражу. В связи с этим, решение о возможном обжаловании меры пресечения будет принято после ознакомления с полным тестом определения", - указывается в сообщении.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

Как сообщалось в СМИ, подозреваемый прибыл в суд на "скорой" и находился в зале суда на каталке.

Как сообщалось, 30 октября около 16:00 в столичной полиции на спецлинию "102" поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул.Крещатик.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Согласно обнародованным данным МВД и фото с места аварии, ее виновным стал экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (2009-2012) и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (2012-2014), Юрий Назаренко. В октябре 2014 года он ушел из Нацкомифинуслуг на пенсию, не дожидаясь вступления в силу закона о люстрации.