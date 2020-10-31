События

15:53 31.10.2020

В Эстонии зафиксирован антирекорд по COVID-19, в Литве и Латвии умерли несколько человек

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В Эстонии зафиксирован антирекорд по COVID-19, в Литве и Латвии умерли несколько человек

В Эстонии в субботу установлен новый антирекорд заражения коронавирусом - 134 случая за сутки, а всех заключенных одной из тюрем заперли в камерах, чтобы избежать распространения COVID-19; в Литве диагностировано более 1 тыс. новых заболевших; в Латвии - 215.

В Вируской (Viru) тюрьме в эстонском городе Йыхви (Johvi) всех заключенных заперли в камерах 27 октября во избежание распространения коронавируса. "Заключенные заперты в своих камерах, поскольку во вторник и в среду коронавирус был обнаружен у 31 заключенного, а к утру субботы - уже у 81", - сообщил в субботу изданию Postimees вице-канцлер МВД по вопросам тюрем Прийт Кама (Priit Kama).

В Вируской тюрьме в настоящее время содержится 697 заключенных, большинство в двухместных камерах, но многие находятся в камерах в одиночестве. А всего в настоящее время в трех эстонских тюрьмах содержится 2 тыс. 389 заключенных.

В Эстонии за последние сутки было проведено 2 тыс. 803 первичных теста на вирус SARS-CoV-2, из них 134 показали положительный результат, сообщил в субботу департамент здоровья. Это наибольшее число случаев заражения коронавирусом после начала эпидемии. До этого прежний антирекорд был установлен 28 октября (125 случаев), а еще ранее наибольший показатель был зафиксирован 2 апреля (93 заразившихся). Умерших за последние сутки не зафиксировано. Общее число жертв коронавируса после начала эпидемии составило 73 человека.

В Литве за прошедшие сутки выявлен 1001 новый случай COVID-19, скончались восемь инфицированных человек, сообщил в субботу Литовский национальный центр общественного здоровья агентству BNS. Накануне в Литве было выявлено 735 случаев COVID-19, 29 октября был зафиксирован антирекорд - 950 случаев, 28 октября сообщалось о 776 зараженных, 27 октября - о 410, 26 октября было выявлено 766 заболевших. С начала пандемии заражение COVID-19 в Литве было диагностировано у 14 тыс. 824 человек, скончались 165 человек.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 215 новых случаев COVID-19, сообщает в субботу агентство BNS со ссылкой Центр профилактики и контроля заболеваний. Накануне в Латвии было выявлено 284 случая COVID-19, в четверг и в среду регистрировали по 251 случаю заражения, во вторник зафиксировали 136 случаев COVID-19, в понедельник - 79. Умерли за сутки два человека. С начала пандемии в Латвии подтвержден у 5 тыс. 894 человек.

Теги: #латвия #коронавирус #литва #эстония
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