В Украине загруженность больничных коек для пациентов с COVID-19 превысила 67% - Минздрав

Загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине по состоянию на 31 октября составила 67,2%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения Украины.

При этом ни в одной из областей показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.

Самый высокий показатель загруженности коек в больницах зафиксирован в Одесской области – 87,3%, а также в Житомирской – 85,9%, и в Полтавской области – 85,4%. Наименее загруженные больницы в Тернопольской области – 54,9% занятых коек, а также в Николаевской и Херсонской областях – по 55,6%.

Показатель заболеваемости COVID-19 в среднем по Украине составляет 246,4 за 14 дней на 100 тыс. населения при норме 40. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Черновицкой области – 467,7, в Хмельницкой – 419,3, и Тернопольской области – 338,7, самые низкие – в Кировоградской области 107,9, в Винницкой 137,0, в Днепропетровской области – 137,5.

В Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%, заболеваемость - 254,3.