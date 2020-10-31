События

15:47 31.10.2020

В Украине загруженность больничных коек для пациентов с COVID-19 превысила 67% - Минздрав

1 мин читать
В Украине загруженность больничных коек для пациентов с COVID-19 превысила 67% - Минздрав

Загруженность коек в опорных больницах первой волны для пациентов с коронавирусной инфекцией в Украине по состоянию на 31 октября составила 67,2%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные министерством здравоохранения Украины.

При этом ни в одной из областей показатель не составляет необходимые для ослабления карантина 50%.

Самый высокий показатель загруженности коек в больницах зафиксирован в Одесской области – 87,3%, а также в Житомирской – 85,9%, и в Полтавской области – 85,4%. Наименее загруженные больницы в Тернопольской области – 54,9% занятых коек, а также в Николаевской и Херсонской областях – по 55,6%.

Показатель заболеваемости COVID-19 в среднем по Украине составляет 246,4 за 14 дней на 100 тыс. населения при норме 40. Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Черновицкой области – 467,7, в Хмельницкой – 419,3, и Тернопольской области – 338,7, самые низкие – в Кировоградской области 107,9, в Винницкой 137,0, в Днепропетровской области – 137,5.

В Киеве загруженность коек в больницах составляет 69,3%, заболеваемость - 254,3.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 31.10.2020
В Эстонии зафиксирован антирекорд по COVID-19, в Литве и Латвии умерли несколько человек

В Эстонии зафиксирован антирекорд по COVID-19, в Литве и Латвии умерли несколько человек

12:16 31.10.2020
В Киеве за сутки выявлен 781 случай COVID-19, в том числе у 38 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявлен 781 случай COVID-19, в том числе у 38 медиков – Кличко

12:07 31.10.2020
В ВСУ за сутки выявлены 159 новых случаев COVID-19, один человек умер

В ВСУ за сутки выявлены 159 новых случаев COVID-19, один человек умер

09:32 31.10.2020
В Армении за сутки 2 тыс. 381 заражение коронавирусом, скончались 50 человек

В Армении за сутки 2 тыс. 381 заражение коронавирусом, скончались 50 человек

09:31 31.10.2020
В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

09:04 31.10.2020
В Украине рекордное количество заболевших (8752), и выздоровевших (3902) от Covid-19 за сутки – СНБО

В Украине рекордное количество заболевших (8752), и выздоровевших (3902) от Covid-19 за сутки – СНБО

23:46 30.10.2020
Бельгия вновь ужесточила антикоронавирусные меры, но не ввела полного локдауна

Бельгия вновь ужесточила антикоронавирусные меры, но не ввела полного локдауна

20:11 30.10.2020
Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

19:04 30.10.2020
В Польше рекордные 21,6тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и более 200тыс. активных больных

В Польше рекордные 21,6тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и более 200тыс. активных больных

18:32 30.10.2020
Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

В Киеве за сутки выявлен 781 случай COVID-19, в том числе у 38 медиков – Кличко

В Украине рекордное количество заболевших (8752), и выздоровевших (3902) от Covid-19 за сутки – СНБО

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибло двое военнослужащих

ПОСЛЕДНЕЕ

Беларусь с 1 ноября закрывает границу на въезд для иностранцев

Виновника смертельного ДТП на Крещатике отправили под домашний арест - прокуратура

На белорусско-украинской границе задержали группу анархистов – госпогранкомитет Беларуси

Умер британский актер Шон Коннери

В Киевской области полиция расследует гибель человека в результате взрыва боеприпасов

КС заложил механизмы для признания неконституционными всех возможных решений о возврате положений антикоррупционного законодательства – Вениславский

В Беларуси задержали минчанку за ведение телеграм-канала для водителей, ресурс хотят признать экстремистским

Украинская делегация в ТКГ: соблюдение режима тишины на Донбассе – результат внеочередного заседания подгруппы по безопасности

Более 150 пациентов поликлиники в Челябинске эвакуировали после взрыва в кислородной будке

Пашинян просит Путина начать консультации об оказании помощи по обеспечению безопасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА