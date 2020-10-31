В Киевской области полиция расследует гибель человека в результате взрыва боеприпасов

Полиция Киевской области начала расследование по факту гибели жителя села Озера Бородянского района в результате взрыва ящика с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию.

Как сообщает полиция, боеприпасы хранились во дворе одного из домохозяйств на основании соответствующего договора с одним их обществ.

"По предварительным данным, разнорабочий во время фасовки ящиков с капсюлями для снаряжения патронов к нарезному оружию пытался открыть ящик с помощью шлифовальной угловой машины. В результате взрыва 50-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - указывается в сообщении.

При осмотре домохозяйства правоохранители изъяли шлифовальную машинку, пожарный мусор, образцы капсюлей и другие вещественные доказательства. 48-летний владелец домохозяйства, где произошла трагедия, был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 267 (нарушение правил обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.