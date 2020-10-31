КС заложил механизмы для признания неконституционными всех возможных решений о возврате положений антикоррупционного законодательства – Вениславский

Конституционный суд Украины в своем решении от 27 октября заложил юридические механизмы для признания неконституционными всех возможных последующих решений о возврате положений антикоррупционного законодательства, поскольку КС "связан своей собственной "правовой" позицией, сформулированной в указанном решении, отмечает представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский.

"КСУ заложил такие юридические механизмы, которые фактически позволяют признать неконституционными все решения о возврате положений антикоррупционного законодательства", - цитирует его пресс-служба Офиса президента.

Вениславский подчеркнул, что внесенный на рассмотрение Верховной Рады президентский законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" является выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября.

Представитель Зеленского в КС отметил, что президент в ситуации, когда после принятого с грубыми нарушениями решения КС возникли существенные угрозы национальной безопасности Украины, инициировал проект политико-правового решения по перезагрузки Конституционного суда.

"В экстраординарных условиях, в которых оказалась государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми методами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины", - подчеркнул Вениславский.