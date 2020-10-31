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13:47 31.10.2020

В Беларуси задержали минчанку за ведение телеграм-канала для водителей, ресурс хотят признать экстремистским

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В Беларуси задержали минчанку за ведение телеграм-канала для водителей, ресурс хотят признать экстремистским

В Беларуси задержана 28-летняя минчанка, которая администрировала телеграм-канал "Водители 97" и одноименный чат с августа по 28 октября, ресурс собираются признать экстремистским.

"Сейчас проводится работа, направленная на признание ресурса" Водители 97" экстремистским", - сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в субботу.

Она уточнила, что сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнюю минчанку, которая администрировала канал и одноименный чат с августа по 28 октября.

"Ранее милиционеры задержали "доброго админа" из этого же канала, призывавшего разбрасывать гвозди и саморезы на дорогах, блокируя движение транспорта. Также оперативникам стали известны личности и других модераторов деструктивных групп, которые в ближайшее время будут объявлены в розыск", - сообщила официальный представитель МВД.

Оперативники выяснили, что задержанная в сговоре с другими лицами призывала в мессенджере к действиям, направленным на гибель людей и причинение им увечий, повреждение сооружений, транспортных магистралей, средств сообщения и наступление иных тяжких последствий.

"Цель призывов – воздействие на органы власти и причинение ущерба экономической безопасности Беларуси, а значит совершение актов терроризма и диверсии", - подчеркнула Чемоданова.

В частности, минчанка и ее сообщники распространяли инструкции и рекомендации по изготовлению и применению средств поражения живой силы, техники и имущества, призывы к блокировке дорог в конкретных местах и время, выводу из строя средств наружных камер наблюдения и светофоров, а также участию в протестах и забастовках.

Администраторы канала выдвигают политические требования, призывают остановить производство на госпредприятиях, оказывать воздействие на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, повреждать и уничтожать их имущество, блокировать и выводить из строя железнодорожные пути, а также совершать иные радикальные действия, которые они же и координировали.

По материалам ГУБОПиК МВД Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети интернет.

"Женщина признана подозреваемой, в ее отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка уже судима за кражу, официально не трудоустроена, а последние годы занимается проституцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, задержано пять активных участников указанного телеграм-канала по другим эпизодам преступной деятельности. Установлено несколько сотен радикальных участников, действиям которых будет дана правовая оценка. У наиболее активных из них проведено более 50 обысков: изъяты рации, огнестрельное оружие, боеприпасы, "ежи" для пробития колес, биты.

Теги: #беларусь
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