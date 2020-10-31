Украинская делегация в ТКГ: соблюдение режима тишины на Донбассе – результат внеочередного заседания подгруппы по безопасности

Соблюдение российскими наемниками в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе режима тишины является непосредственным результатом своевременной реакции Украины на обострение ситуации, считают в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Украинская делегация видит в этом (соблюдении режима тишины – ИФ) непосредственный результат внеочередного заседания Подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонний контрольной группы, которое состоялось по нашей инициативе вчера, 30 октября", - указывается в сообщении украинской делегации в ТКГ на телеграмм-канале в субботу.

Отмечается, что с начала текущих суток нарушения режима прекращения огня не зафиксированы, на всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщалось, 30 октября состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

30 октября, в 00:28 противник совершил обстрел c направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВСУ.