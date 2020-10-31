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12:16 31.10.2020

В Киеве за сутки выявлен 781 случай COVID-19, в том числе у 38 медиков – Кличко

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В Киеве за сутки выявлен 781 случай COVID-19, в том числе у 38 медиков – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтвержден 781 случай заражения коронавирусной инфекцию, 23 человека скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 781 больной коронавирусом. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 37 549", - написал Кличко на своем телеграмм-канале в субботу.

Среди заболевших 400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет, 324 мужчины от 18 до 84 лет, а также 57 детей – 30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от одного до 17 лет.

Заболели также 38 медиков.

В больницы госпитализированы 62 пациента. Остальные на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 131, в Днепровском и Соломенском районах - по 100 случаев, в Оболонском районе - 90 случаев", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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