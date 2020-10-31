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09:31 31.10.2020

В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

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В Грузии за сутки 1 тыс. 673 заражений COVID-19, скончались 22 человека

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 673 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 38 тыс. 936, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 696 новых больных за сутки.

По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 307 человек, за минувшие сутки скончались еще 22 человека с COVID-19.

В режиме карантина находятся 3 тыс. 1 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 тыс. 136 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 тыс. 245 человек. Выздоровели 22 тыс. 691 человек.

Теги: #грузия #коронавирус
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