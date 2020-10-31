События

09:04 31.10.2020

В Украине рекордное количество заболевших (8752), и выздоровевших (3902) от Covid-19 за сутки – СНБО

1 мин читать
В Украине рекордное количество заболевших (8752), и выздоровевших (3902) от Covid-19 за сутки – СНБО

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано новое рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки - 8 752 человек, а также рекордное количество выздоровевших - 3 902 человека, умерли 155 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 30 октября, было зафиксировано прежнее рекордное число - 8 312 новых случаев заболевания; 29 октября было 7342 заболевших, 28 октября 7474 новых больных, 27 октября - 6677 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 387 481 человек, 7 196 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 158 928.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 221 357 человек, что на 4 695 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (781), в Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514), Одесской (507) и Хмельницкой (497) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 9 328 подозрения на COVID-19.

Теги: #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:50 31.10.2020
Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "Нормандского формата" – Разумков

Украина благодарна Германии за постоянную позицию в рамках "Нормандского формата" – Разумков

23:46 30.10.2020
Бельгия вновь ужесточила антикоронавирусные меры, но не ввела полного локдауна

Бельгия вновь ужесточила антикоронавирусные меры, но не ввела полного локдауна

20:11 30.10.2020
Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

19:04 30.10.2020
В Польше рекордные 21,6тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и более 200тыс. активных больных

В Польше рекордные 21,6тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и более 200тыс. активных больных

18:37 30.10.2020
В Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

В Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

18:32 30.10.2020
Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

17:45 30.10.2020
Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

16:16 30.10.2020
ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

ГБР начало расследование по фактам госизмены главы КС и незаконного отчуждения земельного участка в Крыму по законам РФ

16:16 30.10.2020
Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит - Стефанишина

Вопрос пересмотра безвиза ЕС с Украиной на повестке дня не стоит - Стефанишина

15:40 30.10.2020
Ни одно государство ЕС не может закупить вакцину у третьих стран без процедуры разрешения – Еврокомиссия

Ни одно государство ЕС не может закупить вакцину у третьих стран без процедуры разрешения – Еврокомиссия

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибло двое военнослужащих

Партия "Слуга народа" считает голосование за внесенный Зеленским законопроект о конституционном судопроизводстве безальтернативным путем выхода из кризиса, спровоцированного КСУ

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $100 тысяч

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились соблюдать режим тишины – украинская делегация

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

ПОСЛЕДНЕЕ

Пашинян просит Путина начать консультации об оказании помощи по обеспечению безопасности

Виновнику смертельного ДТП на Крещатике сообщили о подозрении

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибло двое военнослужащих

Ограничение скорости на 7 улицах вводится в Киеве с 1 ноября

Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

Ряд ведомств США готовится противостоять беспорядкам в Вашингтоне в день выборов

Харьковская полиция задержала находившегося в розыске за мошенничество на более 1,5 млн грн

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20, более 700 получили травмы

В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса

Качура: от международных партнеров нет сигналов об отмене транша МВФ или безвиза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА