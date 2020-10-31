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08:16 31.10.2020

Пашинян просит Путина начать консультации об оказании помощи по обеспечению безопасности

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Пашинян просит Путина начать консультации об оказании помощи по обеспечению безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности, сообщает пресс-служба МИД Армении.

"31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы. В письме, в частности, подчеркнуто обстоятельство вовлечения иностранных террористов из Ближнего Востока в боевых действиях против Нагорного Карабаха", - отметили в МИД республики.

Согласно сообщению, учитывая факты приближения боевых действий к границам Республики Армения, притязаний на территорию Армении, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой "начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности, основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения "О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии" от 29 августа 1997 года".

Минобороны Азербайджана 27 сентября утром заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Со своей стороны Армения заявила о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) со стороны Азербайджана.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на три попытки договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Теги: #помощь #россия #армения #премьер
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