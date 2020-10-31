Виновнику смертельного ДТП на Крещатике сообщили о подозрении

Виновнику смертельного дорожно-транспортного происшествия на ул.Крещатик в Киеве 30 октября, в результате которого погибли два человека, сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что стало причиной гибели нескольких человек, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"По согласованию Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 66-летнему водителю иномарки, совершившему масштабную дорожно-транспортного происшествия в центре Киева со смертельным исходом. Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.286 УК Украины", – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По информации правоохранителей, подозреваемый задержан и находится в больнице под охраной. Решается вопрос об избрании водителю меры пресечения.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребенок, который находился с родителями в авто, в которое влетел Land Rover. Всех пострадавших госпитализировали, по последним данным их состояние удовлетворительное.

Прессекретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу сообщила, что пострадала семья с пятимесячным младенцем.

"Три человека получили травмы, когда неуправляемое авто выехало на проезжую часть и врезалось в другие машины. К несчастью, в одной из машин была семья с пятимесячным ребенком. Всех пострадавших госпитализировали", - отметила она.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось, 30 октября около 16.00 в столичной полиции на спецлинию "102" поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул.Крещатик.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Согласно обнародованным данным МВД и фото с места аварии, ее виновным стал экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (2009-2012) и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (2012-2014), Юрий Назаренко. В октябре 2014 года он ушел из Нацкомифинуслуг на пенсию, не дожидаясь вступления в силу закона о люстрации.