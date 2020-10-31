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07:30 31.10.2020

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибло двое военнослужащих

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Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибло двое военнослужащих

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибло двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 30 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020… в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в субботу.

Все осуществленные за сутки обстрелы зафиксированы недалеко от населенного пункта Водяное, где противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. "Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил", – добавили в штабе.

"С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", – констатировали украинские военные.

Теги: #оос #сводка
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