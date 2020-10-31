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06:09 31.10.2020

Ограничение скорости на 7 улицах вводится в Киеве с 1 ноября

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Ограничение скорости на 7 улицах вводится в Киеве с 1 ноября

На 7 участках столичных улиц до 1 апреля отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение до 50 км/ч, сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

"С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года", – сказано на сайте столичной мэрии в пятницу.

Чиновники подчеркнули, что на определенных участках отменяется разрешение на скорость движения 80 км/ч и устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч, чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начинает действовать на следующих участках:

- просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака)

- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков)

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе)

- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного)

- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста)

- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Теги: #киев #скорость #движение
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