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02:27 31.10.2020

Харьковская полиция задержала находившегося в розыске за мошенничество на более 1,5 млн грн

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Харьковская полиция задержала находившегося в розыске за мошенничество на более 1,5 млн грн

В Харькове задержан 36-летний подозреваемый в мошенничестве (ч.4 ст.190 УК Украины), который находился в государственном розыске с прошлого года.

"В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области 30 октября установили местонахождение разыскиваемого... В настоящее время подозреваемый доставлен в Московский отдел полиции и сотрудничает со следствием", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным досудебного следствия, подозреваемый совершил серию мошенничеств на территории Харьковской и Днепропетровской областей. В общей сложности он обманул людей на сумму более 1,5 миллиона гривен. Эти деньги он тратил по своему усмотрению, в том числе на покупку ценных аксессуаров и одежды.

Сейчас правоохранители проверяют причастен ли он к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Теги: #харьковская #задержание #мошенник
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