Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20, более 700 получили травмы

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 20 погибших и 786 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно полученной информации, погибли 20 человек, 786 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу (13.51 по Киеву) в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.