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22:59 30.10.2020

В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса

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В США приостанавливают испытания коктейля из антител, которым лечился Трамп от коронавируса

Фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc. приостанавливает испытания экспериментального препарата из антител против коронавируса COVID-19 на тяжелобольных пациентах из соображений безопасности, сообщают американские СМИ.

Как сообщила сама компания, такое решение было принято после того, как независимый наблюдательный комитет выявил "потенциальную проблему безопасности и неблагоприятное соотношение рисков и выгод на данный момент". В связи с этим комитет рекомендовал приостановить испытания на больных, которым необходимо интенсивное кислородное лечение или дыхательные аппараты.

В тоже время, в комитете отметили, что испытания коктейля из антител могут продолжаться на госпитализированных пациентах, которые не нуждаются в применении аппаратов ИВЛ. Также продолжается тестирование препарата на больных с небольшим или умеренным проявлением симптомов COVID-19.

В компании сообщили, что донесут рекомендации мониторингового комитета до Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и руководителей исследовательской группы в Великобритании, где препарат также тестируют на госпитализированных пациентах.

Ранее на этой неделе компания Regeneron заявила, что одно из исследований показало значительное сокращение вирусной нагрузки после принятия препарата и снижение необходимости дальнейших посещений врача.

СМИ напоминают, что ранее в октябре еще одна мониторинговая группа из соображений безопасности рекомендовала приостановить испытания препарата из антител компании Eli Lilly, проводимые Национальным институтом здравоохранения США (NIH). Причиной стала необходимость исследовать, насколько безопасно препарат воздействует на госпитализированных пациентов.

В понедельник в NIH заявили, что проблемы в сфере безопасности не выявлены, однако испытания все-таи были приостановлены, поскольку препарат оказался неэффективным в лечении тяжелобольных.

Ни один из препаратов на основе антител еще не был одобрен для широкого использования, однако коктейль из антител компании Regeneron неоднократно фигурировал СМИ, поскольку его в ходе лечения от коронавируса принимал президент США Дональд Трамп.

Трамп заявлял, что быстро выздороветь ему помог, в первую очередь, этот препарат из антител.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали регенерон, и другие препараты, но этот был основным. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в его твиттере в начале октября.

Он добавил, что пытается добиться скорейшего одобрения использования этого коктейля из антител.

Теги: #сша #трамп #испытания #приостановка
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