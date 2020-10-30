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22:38 30.10.2020

Качура: от международных партнеров нет сигналов об отмене транша МВФ или безвиза

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Качура: от международных партнеров нет сигналов об отмене транша МВФ или безвиза

От международных партнеров Украины нет сигналов об отмене транша Международного валютного фонда или безвизового режима с Евросоюзом, сообщил заместитель главы комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции Александр Качура.

"Никаких сигналов от наших международных партнеров нет о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют, о том, что будет аннулирован безвиз: процедура не начиналась и для этого нет оснований. У нас со всем миром абсолютно нормальная коммуникация, и то, что произошло с Конституционным судом, мы однозначно решим правовым путем", - сказал Качура в эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер" в пятницу.

Нардеп подчеркнул, что антикоррупционная инфраструктура была создана с ошибками.

"Мы эти ошибки однозначно исправим", - заверил он.

Качура отметил, что будет  предлагать президенту Украины альтернативный вариант решения ситуации вокруг Конституционного суда.

"Мы должны усовершенствовать законодательство, и я буду предлагать президенту альтернативный вариант решения данной проблемы, которая сложилась. Я не вижу сейчас, объективно, необходимое количество поддержки голосов в парламенте за тот законопроект, который был внесен президентом, на который он, безусловно, имеет право", - пояснил он.

Депутат также добавил, что будет советовать президенту решить проблему соответствии с Конституцией и действующим законодательством, чтобы это не привело к конституционному и  политическому кризису в стране.

"Точно президент Зеленский на правильном пути. Он сказал, что у нас должна быть дееспособная антикоррупционная инфраструктура, мы не можем допустить того, чтобы коррупционеров не привлекали к ответственности, но мы должны таким образом посоветовать президенту сделать, чтобы это было все в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, чтобы это не привело к тому, что у нас будет конституционный, а после этого и политический кризис", - пояснил Качура.

Теги: #безвиз #транш #мвф
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