Одесский окружной админсуд обязал ТИК признать выборы в Каролино-Бугазской громаде несостоявшимися и объявить повторные

Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде (Одесская обл.), обязал объявить повторные, сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская

"Только Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде", – написала Айвазовская на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Также она напомнила, что ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.

"Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", – добавила председатель правления гражданской сети "ОПОРА".