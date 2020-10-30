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22:17 30.10.2020

Одесский окружной админсуд обязал ТИК признать выборы в Каролино-Бугазской громаде несостоявшимися и объявить повторные

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Одесский окружной админсуд обязал ТИК признать выборы в Каролино-Бугазской громаде несостоявшимися и объявить повторные

Одесский окружной админсуд отменил решение территориальной избирательной комиссии об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде (Одесская обл.), обязал объявить повторные, сообщила председатель правления гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская

"Только Одесский окружной админсуд отменил решение ТИК об объявлении результатов выборов сельского головы в Каролино-Бугазской громаде", – написала Айвазовская на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Также она напомнила, что ТИК не установив результатов выборов, созвала первое заседание ОМС, на котором кандидаты приняли присягу.

"Суд обязал ТИК признать выборы несостоявшимися и объявить повторные", – добавила председатель правления гражданской сети "ОПОРА".

Теги: #одесская #суд #выборы
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