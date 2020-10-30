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22:08 30.10.2020

Партия "Слуга народа" считает голосование за внесенный Зеленским законопроект о конституционном судопроизводстве безальтернативным путем выхода из кризиса, спровоцированного КСУ

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Партия "Слуга народа" считает голосование за внесенный Зеленским законопроект о конституционном судопроизводстве безальтернативным путем выхода из кризиса, спровоцированного КСУ

Политическая партия "Слуга народа" обнародовала заявление относительно вариантов выхода из кризиса, созданного решением Конституционного Суда и считают принятие законопроекта президента Украины Владимира Зеленского единственно верным решением в сложившейся ситуации.

В партии считают, что нынешний состав Конституционного Суда спровоцировал в Украине глубокий кризис.

"Под угрозой уничтожения практически вся антикоррупционная инфраструктура государства. Есть также проблемы с выполнением Украиной обязательств перед Евросоюзом и нашей способностью сохранять внутреннюю стабильность, что жизненно важно в условиях гибридного противостояния с Россией", – говорится в заявлении на сайте партии в пятницу вечером.

В партии подчеркнули, что данной ситуации не было бы, если бы нынешний состав Конституционного Суда руководствовался в своей деятельности принципами добродетели, обоснованности принятия решений, избегал конфликта интересов и стремился защищать Конституцию от незаконных посягательств.

"У государства может быть только три пути выхода из кризиса, который спровоцировал нынешний состав Конституционного Суда. Или судьи КС добровольно уйдут в отставку, открыв возможности для восстановления добродетели, профессионализма и конституционности в деятельности органа. Или судьба судей и их ничтожных решений решит улица. Или - третий путь - Верховная Рада примет справедливое и единое логическое решение, проголосовав за предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект №4288 "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", –

В "Слуга народа" выразили уверенность, что первый путь является нереалистичным в связи с поведением судей в течение текущей недели. Второй путь может создать дополнительные опасности для государственности.

"Поэтому третий путь выхода из кризиса остается безальтернативным. Призываем всех ответственных и проукраински настроенных народных депутатов Украины вспомнить, что Верховная Рада уже принимала политико-правовые решения для выхода из аналогичных кризисов. Можем и должны принять именно такое решение, поддержав инициативу президента и восстановив доверие украинцев к конституционному судопроизводству", – сказано в заявлении.

Отмечается, что "беспристрастный трезвый взгляд любого решения Конституционного Суда относительно отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины заставит констатировать, что такое решение можно признать только ничтожным. Это откровенное спасение коррупционеров и полное разрушение доверия общества к конституционной юрисдикции. К тому же на очереди у этих судей уничтожение Высшего антикоррупционного суда. Решение, как мы понимаем, уже готовится. Очевидно, что все это категорически недопустимо".

Теги: #ксу #законопроект #слуга_народа
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