ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $100 тысяч

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали с поличным руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям Государственной фискальной службы (ГФС) при получении части взятки в $100 тыс., сообщила пресс-служба ГБР.

"По результатам оперативной разработки Главного оперативного управления Государственного бюро расследований следователями ГБР с привлечением собственного спецназа задержали "на горячем" руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме $100 тыс.", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу вечером.

По предварительной информации $200 тыс. за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства.

Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.