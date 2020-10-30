События

20:56 30.10.2020

В Запорожье пресекли деятельность группы лиц, которые создали незаконные органы власти – Офис генпрокурора

2 мин читать
В Запорожье пресекли деятельность группы лиц, которые создали незаконные органы власти – Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили и пресекли деятельность группы лиц, которые создали в г.Запорожье незаконные органы власти для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в г.Запорожье псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали так называемые "альтернативные" органы местного самоуправления - районные советы в городе, в которые избирали депутатов. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разрабатывали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее. Для непосредственного избрания и участия в "альтернативных" органах местного самоуправления два организатора путем обмана или злоупотребления доверием получали от будущих участников средства на банковскую карту в качестве волонтерской поддержки их деятельности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также организаторы группы создали страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами к гражданам присоединяться к псевдогосударственному образованию.

Так, агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города: для этого они распространяли информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии". Кроме того, фигуранты предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных "разрешительных документов".

Запорожской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту самовольного присвоения властных полномочий (ч.1 ст.353 УК Украины).

В рамках уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов. Были изъяты печати т.н. "Запорожского городского совета" и "Коммунарского районного в г.Запорожье совета", папки с документацией т.н. "Запорожского горсовета", документы "Конгресса общественных объединений", удостоверения общественной организации "Народный контроль" на разные имена и так называемые документы "органа местного самоуправления государства Украина Днепровского района".

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении членам группы.

Теги: #незаконные #структуры #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:25 25.10.2020
Экзит-пол муниципального канала по выборам мэра Запорожья: Буряк - 60,6%, Тишечко – 14,8%, Прозапас – 11,4%

Экзит-пол муниципального канала по выборам мэра Запорожья: Буряк - 60,6%, Тишечко – 14,8%, Прозапас – 11,4%

18:24 25.10.2020
В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

В Запорожье правоохранители вернули украденные с избирательного участка бюллетени

15:10 22.10.2020
Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" подал заявление в Офис генпрокурора на городского голову из-за долгов

09:34 19.10.2020
Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу

Новый терминал аэропорта "Запорожье" начал работу

11:24 16.10.2020
В Запорожье из пневматической винтовки стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета

В Запорожье из пневматической винтовки стреляли в машину кандидата в депутаты горсовета

20:56 06.10.2020
SkyUp продолжит выполнять рейсы из Киева в Запорожье в зимний период

SkyUp продолжит выполнять рейсы из Киева в Запорожье в зимний период

09:42 05.10.2020
В Запорожье правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта психотропов через Telegram-канал - Нацполиция

В Запорожье правоохранители разоблачили масштабную схему сбыта психотропов через Telegram-канал - Нацполиция

11:54 03.10.2020
В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" все электростанции Украины и требовал $1 млрд - полиция

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, который "заминировал" все электростанции Украины и требовал $1 млрд - полиция

10:00 22.09.2020
Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

Минздрав обратится к органам контроля относительно массового празднования Khortytsia Freedom в Запорожье

11:42 21.09.2020
В Киеве и Запорожье СБУ блокировала деятельность управляемой из РФ "ботофермы"

В Киеве и Запорожье СБУ блокировала деятельность управляемой из РФ "ботофермы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $200 тысяч

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились соблюдать режим тишины – украинская делегация

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $200 тысяч

ГБР задержало одного из руководителей ГФС Украины на взятке в $200 тысяч

Администрация Трампа в борьбе с COVID-19 потерпела фиаско, считают демократы

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились соблюдать режим тишины – украинская делегация

За неиспользование масок в общественных местах Латвии с 20 ноября будет грозить штраф до 50 евро - закон

КС не может принимать решения относительно самого себя - секретарь СНБО Данилов

Более 320 тыс. жителей Нового Орлеана остаются без электричества из-за урагана "Зета"

Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

В Краматорске пройдет второй тур выборов городского головы, мэры Берегово и Фастова сохранили свои посты - ЦИК

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА