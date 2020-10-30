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20:44 30.10.2020

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились соблюдать режим тишины – украинская делегация

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Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились соблюдать режим тишины – украинская делегация

В пятницу, 30 октября, состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу, инициированное Украинской делегацией в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих.

"Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня", - говорится в сообщении Украинской делегации для участия в ТКГ на странице в Фейсбук в пятницу.

Украинская делегация потребовала от российской стороны и запросила помощи у представителей ОБСЕ принять немедленные меры по прекращению нарушения режима прекращения огня и эскалации вооруженного конфликта, который имеет признаки заранее запланированного.

По итогам заседания: 1.Стороны обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям; 2.Стороны договорились соблюдать режим тишины; 3.Стороны обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения огня; 4. Стороны договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября этого года.

"Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик, поддержал намерения сторон придерживаться режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Теги: #ткг #безопасность #заседание
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