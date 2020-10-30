За неиспользование масок в общественных местах Латвии с 20 ноября будет грозить штраф до 50 евро - закон

Президент Латвии Эгил Левитс утвердил поправки к закону об управлении ситуацией с распространением "Covid-19", которые предусматривают, что с 20 ноября за неиспользование средств для прикрытия рта и носа в общественных местах может применяться предупреждение или штраф в размере до 50 евро.

Согласно поправкам, с 20 ноября малообеспеченным и малоимущим жителям маски должны будут раздавать муниципальные учреждения.

Ранее в Минюсте сообщили, что для этих целей планируется приобрести многократно используемые маски стоимостью 2 евро, которые можно стирать по крайней мере 30 раз.

Закупку масок планируется осуществить до 15 ноября.

В Латвии за сутки выявлено 284 новых случая COVID-19, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. Общее число заболевших коронавирусом в республике выросло до 5 679. Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в республике, общее число жертв достигло 69.

Число новых случаев заражения, выявленных в Латвии в пятницу, оказалось выше среднего показателя за неделю. В четверг и в среду в республике регистрировали по 251 новому случаю заражения, во вторник в Латвии зафиксировали 136 новых случаев COVID-19, в понедельник - 79.