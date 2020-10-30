Более 320 тыс. жителей Нового Орлеана остаются без электричества из-за урагана "Зета"

В американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана) более 320 тыс. человек по-прежнему остаются без света после того, как на юго-восток США обрушился ураган "Зета", пишет в пятницу издание The Hill.

Так, до сих пор не восстановлена подача электричества на центральную улицу города - Бурбон-стрит.

Сильный ветер ранее срывал крыши с домов и рвал линии электропередач. Порывы ветра достигали 176 км/ч.

В результате урагана погибли, по меньшей мере, шесть человек.

С последствиями шторма борются в штатах Миссисипи, Алабама и Джорджия, где сопровождавшие "Зету" ливни вызвали затопления на улицах.

Ранее местные СМИ сообщали, что изначально из-за урагана без электричества остались 2,6 млн домов и предприятий.

"Зета" стала 27-м ураганом в регионе в 2020 году и 11-м ураганом, который обрушился на США.