При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 12 погибших и 419 пострадавших в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно полученной информации, погибли 12 человек, 419 получили ранения", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.