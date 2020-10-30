На греческом острове Самос в результате землетрясения погибли два человека, восемь получили травмы

На греческом острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека, восемь получили травмы, сообщают местные СМИ.

По их данным, двое подростков погибли в результате обрушения стены.

Пострадавшие доставлены в больницу, их травмы не опасны для жизни.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в турецком городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.