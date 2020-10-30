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19:11 30.10.2020

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

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В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Центральная избирательная комиссия получила результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов в 23 областях.

Как сообщила в пятницу пресс-служба ЦИК, по состоянию на 16:00 установлены результаты местных выборов депутатов 64 местных советов (8 – городских, 15 – поселковых, 41 – сельского) в 23 областях. Также признаны избранными 84 головы: 20 городских, 17 поселковых, 47 сельских в 23 областях.

В ЦИК подчеркнули, что процесс подсчета голосов избирателей и составления протоколов участковыми избирательными комиссиями завершен, почти все УИК передали документацию сельским, поселковым и городским территориальным избиркомам.

Этот процесс продолжается в двух областях (менее 0,2% УИК): в Винницкой области – 30 УИК, в Одесской – 27.

В ЦИК напомнили, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Результаты выборов можно найти на сайте ЦИК: https://bit.ly/32euvtd и https://bit.ly/3oGTVZX

Теги: #результаты #цик #выборы
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