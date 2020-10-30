Зеленский соболезнует Турции и Греции в связи с землетрясением в Измире

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции и Греции, пострадавшим от сильного землетрясения.

"Печальные новости о разрушительном землетрясении, которое обрушилось сегодня на Турцию и Грецию в Эгейском море. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трагический момент Украина поддерживает дружественных греков и турок", - написал Зеленский на странице в Twitter.

Как сообщалось, 30 октября в 11:51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло землетрясение магнитудой 7.0. Очаг находился на глубине 10 км.

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о шести погибших и 202 раненых в результате землетрясения в районе Измира.