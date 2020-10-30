События

19:04 30.10.2020

В Польше рекордные 21,6тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и более 200тыс. активных больных

1 мин читать
В Польше рекордные 21,6тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и более 200тыс. активных больных

В Польше на 30 октября лабораторно подтверждены 21 629 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 5 457 человек выздоровели, 202 человека из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Такое число новых случаев заражения является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии, предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован днем ранее – 29 октября – и составил 20 156 выявленных случаев заражения.

202 скончавшихся за сутки больных коронавирусом является одним наибольшим с начала пандемии для Польши.

По состоянию на пятницу, 30 октября, количество активных больных в Польше составило 200 759 (на 15 970 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 340 834 случаев инфицирования, умер 5 351 человек, выздоровели 134 724 человек.

Теги: #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:11 30.10.2020
Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

18:32 30.10.2020
Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

17:45 30.10.2020
Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

15:40 30.10.2020
Ни одно государство ЕС не может закупить вакцину у третьих стран без процедуры разрешения – Еврокомиссия

Ни одно государство ЕС не может закупить вакцину у третьих стран без процедуры разрешения – Еврокомиссия

14:45 30.10.2020
Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE

Украина должна ввести аналогичные началу мая карантинные ограничения по COVID-19 – KSE

12:45 30.10.2020
"Зеленые" и желтые" зоны карантина в Украине со 2 ноября останутся только в Херсонской области – решение госкомиссии

"Зеленые" и желтые" зоны карантина в Украине со 2 ноября останутся только в Херсонской области – решение госкомиссии

11:44 30.10.2020
В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 189 человек – командование Медсил

В ВСУ за сутки COVID-19 заболели 189 человек – командование Медсил

11:03 30.10.2020
Новое зонирование: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов – в "красной" зоне по Covid-19

Новое зонирование: Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов – в "красной" зоне по Covid-19

10:45 30.10.2020
Киеву для развертывания временных госпиталей необходимо 245 млн грн – Степанов

Киеву для развертывания временных госпиталей необходимо 245 млн грн – Степанов

10:29 30.10.2020
Мэр Новгород-Северского умер от COVID-19

Мэр Новгород-Северского умер от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

В Киеве на Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, два человека погибли - полиция (видео)

Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 320 тыс. жителей Нового Орлеана остаются без электричества из-за урагана "Зета"

В Краматорске пройдет второй тур выборов городского головы, мэры Берегово и Фастова сохранили свои посты - ЦИК

При землетрясении в Турции погибли 12 человек, более 400 получили травмы - экстренные службы

На греческом острове Самос в результате землетрясения погибли два человека, восемь получили травмы

В Украине установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов

Зеленский соболезнует Турции и Греции в связи с землетрясением в Измире

Виновник смертельного ДТП на Крещатике утверждает, что потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем - Геращенко

В Грузии утверждают, что Украина сама отменила прилет своих наблюдателей на парламентские выборы

Шестеро человек погибли, более 200 ранены в результате землетрясения в Турции - власти

Движение на столичном Крещатике вблизи Майдана Независимости временно ограничено из-за ДТП - КГГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА