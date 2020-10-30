В Польше рекордные 21,6тыс. выявленных случаев заражения COVID-19 и более 200тыс. активных больных

В Польше на 30 октября лабораторно подтверждены 21 629 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки, 5 457 человек выздоровели, 202 человека из числа ранее заболевших скончались, сообщается на портале worldometers.info.

Такое число новых случаев заражения является абсолютным рекордом для страны с начала пандемии, предыдущий абсолютный рекорд был зафиксирован днем ранее – 29 октября – и составил 20 156 выявленных случаев заражения.

202 скончавшихся за сутки больных коронавирусом является одним наибольшим с начала пандемии для Польши.

По состоянию на пятницу, 30 октября, количество активных больных в Польше составило 200 759 (на 15 970 больше, чем днем ранее).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 340 834 случаев инфицирования, умер 5 351 человек, выздоровели 134 724 человек.