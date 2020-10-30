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18:57 30.10.2020

Виновник смертельного ДТП на Крещатике утверждает, что потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем - Геращенко

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Виновник смертельного ДТП на Крещатике утверждает, что потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем - Геращенко

Виновник смертельного дорожно-транспортного происшествия на ул.Крещатик, в результате которого погибли два человека, утверждает, что потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Полицией задержан водитель джипа "Land Rover", 1954 г.р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанёс травмы ещё четверым. Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и утратил контроль над управлением автомобилем. Гражданин Юрий Н. задержан полицией", - написал Геращенко на странице в Facebook.

По словам замглавы МВД, у задержанного отбираются пробы крови и мочи для проверки факта, не находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

"Тест драгером на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови. Но более точные результаты даст анализ крови и мочи", - добавил Геращенко.

Так, следователями полиции Киева будет предъявлено подозрение по ч.3 ст.286 Криминального кодекса Украины (нарушение правил дородного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек).

"Если действительно этот водитель ранее перенёс операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо ещё здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах", - подчеркнул Геращенко.

Ранее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что около 16 часов в столичной полиции на спецлинию "102" поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул.Крещатик.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения.

Теги: #киев #геращенко #дтп #хрещатик
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