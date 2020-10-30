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18:32 30.10.2020

Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

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Кабмин расширил перечень товаров и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре

Кабинет министров Украины расширил перечень необходимых для борьбы с COVID-19 товаров (в том числе лексредств, медизделий и медоборудования), операции по ввозу и поставке которых на таможенную территорию освобождаются от уплаты НДС, а также перечень товаров, работ и услуг для борьбы с COVID-19, закупаемых по упрощенной процедуре.

Соответствующие изменения в постановления правительства №224 и №225 от 20 марта 2020 года Кабмин утвердил 28 октября.

Кабмин расширил перечни лексредствами (Acetylcysteine, Tigecycline, Sodium oxybate, Fondaparinux, Methylprednisolone), растворами для парентерального питания, препаратами для энтерального питания, увлажнителем дыхательных смесей без подогрева, расходниками, реагентами, системами поступления кислорода.

Правительство также разрешило закупать по упрощенной процедуре услуги по ремонту помещений для размещения микробиологической лаборатории по проведению исследований методом ПЦР, капремонту системы поступления кислорода, ремонту и техобслуживанию медизделий и оборудования, используемого для оказания помощи пациентам с COVID-19.

Теги: #коронавирус #кабмин
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Интерфакс-Украина
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