Движение на столичном Крещатике вблизи Майдана Независимости временно ограничено из-за ДТП - КГГА

Движение по ул.Крещатик вблизи Майдана Независимости в Киеве временно ограничено из-за дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"По информации правоохранителей, около 16:00 водитель авто "Land Rover" наехал на ограничительные конусы на перекрестке Аллее Героев Небесной Сотни и улице Крещатик, после чего неуправляемо выехал на Майдан Независимости и въехал в толпу людей, а потом выехал на проезжую часть, где протаранил не менее 4 авто, и остановился. В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, а также медики и спасатели.