Российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала пятницы, погибли два бойца ВСУ

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня с начала суток на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 30 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года. Так, в полночь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие прицельных вражеских выстрелов двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения оказали адекватный ответ", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, ближе к обеду на этом же участке ответственности бригады враг провоцировал украинских воинов из стрелкового оружия. Не прицельные выстрелы не представляли угрозы военнослужащим Объединенных сил.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что прицельные обстрелы на Донбассе свидетельствуют о том, что российские наемники направлено идут на срыв договоренностей.

"Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехстороннего контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира", - подчеркнул Наев на странице в Facebook.