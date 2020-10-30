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17:45 30.10.2020

Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

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Число умерших от COVID-19 в Украине за месяц выросло вдвое

Число умерших от COVID-19 в Украине за последний месяц увеличилось более чем вдвое – с 61 до 125 в сутки (здесь и далее - усредненный за неделю показатель), такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Согласно им, на этой неделе были зафиксированы два самых высоких показателя смертей за все время эпидемии: 27 сентября – 165 человек и 29 сентября – 173 человека.

Октябрьские темпы роста количества смертей от COVID-19, согласно информации Минздрава, выше сентябрьских, когда они составляли около 70%.

Такая динамика числа умерших примерно соответствует динамике числа заболевших (последний показатель – 6,9 тыс. человек в сутки), но выше динамики числа госпитализируемых: в октябре оно выросло примерно с 640 до 1 тыс. в сутки, или на 55%.

Пока все эти показатели постоянно растут и находятся на максимальных уровнях за все время эпидемии, а улучшение в последние дни произошло лишь по одному показателю – доле позитивных ПЦР-тестов: она снизилась от достигнутого 22 октября уровня в 19,6% до 17,8% к концу месяца. Этого удалось достичь благодаря увеличению тестирования до 39,36 тыс. тестов в день (как и выше - усредненный за неделю показатель). Более того, в последние три дня были зафиксированы максимальные за всю эпидемию значения – соответственно 41,95 тыс., 47,16 тыс. и 49,56 тыс.

Теги: #коронавирус #украина
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