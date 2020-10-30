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17:41 30.10.2020

В Киеве на Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, два человека погибли - полиция (видео)

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В Киеве на Крещатике автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, два человека погибли - полиция (видео)

Правоохранители Киева устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия на ул.Крещатик, в результате которого погибли два человека, еще несколько – пострадали, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня, около 16 часов в столичной полиции на спецлинию "102" поступила информация о смертельном дорожно-транспортном происшествии на ул.Крещатик. По вызову немедленно выехали врачи, патрульные и следственно-оперативная группа столичной полиции по расследованию ДТП", - сказано в сообщении.

Так, предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

"В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения. Врачи им оказывают необходимую медицинскую помощь", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители общаются с 66-летним водителем транспортного средства, который совершил наезд на людей, и проверяют его на состояние опьянения.

Происшествие зарегистрировано надлежащим образом, проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых будет дана правовая квалификация данному событию.

Теги: #киев #дтп #полиция
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Интерфакс-Украина
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