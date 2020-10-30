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15:59 30.10.2020

Глава КС дважды был в Офисе президента на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества - пресс-секретарь президента

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Глава КС дважды был в Офисе президента на этой неделе, но не услышал обеспокоенности Зеленского и общества - пресс-секретарь президента

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий дважды был в Офисе президента на этой неделе перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"К сожалению, он (глава КС - ИФ) не услышал озабоченности президента и общества в связи с решением по антикоррупционному законодательству. Манипуляционные заявления, вызванные очевидным возмущением прежде всего украинцев, которые сейчас стоят под Конституционным судом, не приносят никаких решений и не исправляют тех угроз, которые создал КС национальной безопасности Украины", - отметила пресс-секретарь президента.

Ранее на брифинге Тупицкий заявил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским решение КС по антикоррупционному законодательству и в целом не общался на текущей неделе с главой государства.

До этого Мендель заявила, что Зеленский уже разговаривал с Тупицким после принятия КС резонансного решения по антикоррупционному законодательству, а все последующие решения были приняты с учетом этих переговоров.

Теги: #мендель #тупицкий #зеленский #кс
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